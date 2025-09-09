Вся импортируемая США электроника должна проходить обязательную процедуру сертификации, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) начала отзывать лицензии у китайских испытательных центров, уполномоченных тестировать электронику перед ее экспортом в США для продажи на американском рынке. Об этом со ссылкой на FCC сообщило агентство Reuters.

В мае 2025 года FCC оформило соответствующую нормативную базу, которая позволила бы отказывать в лицензиях компаниям, представляющим угрозу национальной безопасности США. Решение об отзыве документов у как минимум семи китайских центров принято комиссией из-за якобы имеющихся связей этих лабораторий с правительством Китая и силовыми органами страны.

"Иностранные правительства стран-оппонентов не должны иметь в собственности или контролировать лаборатории, в которых тестируются устройства, сертифицируемые FCC как безопасные для рынка США", - заявил председатель комиссии Брендан Карр.

Вся импортируемая США электроника должна проходить обязательную процедуру сертификации. По данным FCC, около 75% всей электроники, поставляемой на американский рынок, тестируется в лабораториях на территории КНР. Посольство Китая в Вашингтоне осудило этот шаг американских властей, указав на то, что США "чрезмерно расширяют понятие национальной безопасности, используя государственный аппарат и расширенные полномочия для давления на китайские компании".

14 мая газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что американская администрация порекомендовала компаниям по всему миру отказаться от использования чипов искусственного интеллекта (ИИ) китайского производителя Huawei. Позже агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что администрация США разрабатывает комплекс мер, нацеленный на усиление торговых ограничений в отношении технологического сектора Китая.