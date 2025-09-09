В целом недоверие к председателю Еврокомиссии выражают 72% респондентов, во Франции этот показатель достигает 87%, передает журнал Le Grand Continent

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Большинство европейцев - 60% - хотят отставки председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом свидетельствуют опубликованные во французском журнале Le Grand Continent результаты опроса общественного мнения, который был проведен компанией Cluster17 во Франции, Германии, Италии, Испании и Польше.

Лишь 26% опрошенных выступают против отставки главы ЕК. В целом недоверие к фон дер Ляйен выражают 72% респондентов, во Франции этот показатель достигает 87%. На вопрос о доверии в вопросе защиты экономических интересов Европы большинство участников опроса ответили отрицательно. Уровень недоверия в Польше оказался ниже - 51%.

Исследование также выявило глубокое недовольство торговым соглашением ЕС с США. Около 52% респондентов заявили, что почувствовали себя "униженными", узнав о сделке, а 75% заявили, что фон дер Ляйен не смогла защитить европейские интересы.

Опрос проводился с 30 августа по 4 сентября, в нем приняли участие 5,3 тыс. человек (1 198 - во Франции, 1 031 - в Италии, 1 050 - в Испании, 1 013 - в Германии и 1 010 - в Польше).