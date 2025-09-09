По данным газеты, Вашингтон может использовать ту же схему, как он якобы делал ранее в Гренландии

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут начать операции по подрыву суверенитета Канады по той же схеме, что они якобы делали ранее в Гренландии. Такое мнение высказывает канадская газета The Globe and Mail.

Издание напомнило, что в прошлом месяце МИД Дании вызвал временного поверенного в делах США после "попыток оказания влияния" на Гренландию. Местные СМИ тогда со ссылкой на разные источники утверждали, что по меньшей мере трое американцев, связанных с президентом США Дональдом Трампом, "проводят секретные операции влияния". В частности, они якобы собирали имена противников Трампа, а также составляли списки жителей острова, поддерживающих планы хозяина Белого дома "по захвату автономии". Представитель посольства США в Копенгагене тогда заявил, что Вашингтон не контролирует действия частных лиц и что у отдельных американцев могут быть интересы в Гренландии.

"Если это правда, то это говорит о смене исторической роли Америки с оплота демократии и защитника свободных наций на роль авторитарного хищника <...>, вбивающего клинья между союзниками по НАТО. И если Вашингтон готов это делать с Данией <...>, то тот же набор инструментов для провокаций, дезинформации и разжигания недовольства может быть использован и здесь [в Канаде]", - утверждает газета.

По мнению The Globe and Mail, сторонники пропрезидентского движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") на фоне заявлений Трампа о необходимости вхождения Канады в состав США уже якобы демонстрировали готовность действовать внутри их страны, завязывая связи, в частности, со сторонниками отделения провинции Альберта от Канады. В связи с этим газета призывает Оттаву активнее сотрудничать с Данией по этой теме и вести активную работу внутри страны с населением, объясняя ему все политические и экономические издержки подобного рода сепаратизма.

Трамп о статусе Канады и Гренландии

По мнению Трампа, Гренландия должна присоединиться к США. В противном случае он грозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова, который входит в ее состав на правах автономии. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию, но тогда датские и гренландские власти эту идею отвергли.

Трамп также неоднократно говорил, что многие жители Канады, по его мнению, выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Премьер-министр Марк Карни в ответ заявлял, что Канада никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.