В Вашингтоне осведомлены о важном значении подводных линий для торговли, коммуникаций и безопасности

ДУБАЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты "внимательно следят" за ситуацией после повреждения подводных оптоволоконных кабелей, проложенных по дну Красного моря. Об этом представитель Госдепартамента заявил эмиратской газете The National.

Чиновник добавил, что в Вашингтоне прекрасно осведомлены об исключительно важном значении подводных кабелей для торговли, коммуникаций и безопасности по всему миру.

Как отмечает The National, сбои в работе интернета, наблюдающиеся после повреждения кабелей в Красном море 7 и 8 сентября, частично устранены. Однако в некоторых регионах Ближнего Востока скорость подключения к сети может оставаться предельно низкой еще в течение шести недель из-за сложностей в починке подводных коммуникаций.

Издание утверждает, что возможные диверсии против подводных кабелей в Красном море могли совершить повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах". Сами йеменские повстанцы отрицали причастность к повреждениям международной телекоммуникационной инфраструктуры. Кроме того, подводные кабели нередко повреждаются якорями, которые сбрасывают проходящие торговые суда. В частности, The National указывает на то, что около 70% подобных инцидентов в прошлом носили случайный характер.

7 сентября масштабные сбои в работе интернета наблюдались в странах Ближнего Востока, Пакистане и Индии. Клиенты двух крупнейших эмиратских телекоммуникационных компаний Etisalat и Du массово жаловались на низкую скорость подключения к интернету, а также сложности при загрузке сайтов и приложений. Кроме того, американская технологическая корпорация Microsoft информировала, что трафик, идущий через Ближний Восток из Азиатского и Европейского регионов, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких оптоволоконных кабелей в Красном море. Причины инцидента не уточнялись.