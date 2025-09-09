Шарма Оли также выступил с заявлением, в котором обратился к гражданам с призывом проявлять сдержанность и сохранять спокойствие

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Непала Шарма Оли созвал всепартийное совещание на фоне эскалации антиправительственных протестов в Катманду. Об этом сообщил портал Nepal News.

Ожидается, что совещание представителей всех партий Непала пройдет вечером 9 сентября. Оли также выступил с заявлением, в котором обратился к гражданам с призывом проявлять сдержанность и сохранять спокойствие. Он подчеркнул необходимость диалога для устранения недовольства, которое привело к протестам.

Ранее телеканал India Today со ссылкой на источники в окружении Оли сообщил, что непальский премьер готовится к отъезду в Дубай. В преддверии своего отъезда он назначит исполняющим обязанности своего заместителя.

В Катманду 9 сентября продолжились акции протеста с требованием отставки правительства. Их участники жгут шины, парализовали движение в правительственном квартале. Они также подожгли резиденции нескольких политиков. Власти Непала ввели неограниченный комендантский час в столице. Посольство России настоятельно рекомендовало воздержаться от выхода на улицы города.

8 сентября у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Среди протестующих были в основном молодежь и студенты. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. Погибли 19 человек, более 100 получили ранения.

4 сентября правительство Непала ввело ограничения на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. 9 сентября после протестов власти сняли запрет на соцсети.