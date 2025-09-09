Газета отмечает, что приход любого правительства никак не изменит политический расклад в парламенте Франции

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону после отставки правительства Франсуа Байру будет крайне сложно найти человека на должность нового премьер-министра, способного пройти одобрение парламента, а потому одним из дальнейших вариантов развития политических событий в европейской стране может быть отставка главы государства. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.

"С юридической точки зрения Макрон может назначить [на пост премьер-министра] кого угодно, но с политической точки зрения Макрону необходимо выбрать кого-то, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) хотя бы на такой срок, чтобы успеть принять бюджет на 2026 год", - пишет издание. Газета поясняет, что приход любого правительства никак не изменит сложный политический расклад в парламенте, чья работа, по сути, парализована тем, что в нем сильно представлены три блока: левые партии, правоцентристская коалиция и ультраправые. "Потому найти премьер-министра, который сможет существовать в таких условиях, крайне сложно", - считает NYT.

В этой связи, продолжает The New York Times, у Макрона, которому, согласно опросам издания Le Figaro, доверяют лишь 15% французов, есть несколько вариантов. Назначение досрочных парламентских выборов газета считает пока маловероятным, потому что президентская центристская коалиция лишь потеряет места в парламенте, еще больше укрепив позиции оппонентов. "Но еще более радикальным вариантом стала бы отставка Макрона, что привело бы к досрочным президентским выборам. Такое случалось лишь однажды за время Пятой республики, когда Шарль де Голль отказался от власти в 1969 году после провала на референдуме", - добавила NYT.

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, премьер намерен подать прошение об отставке президенту во вторник утром. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего за счет быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти €44 млрд в 2026 году.

Представители оппозиции раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к нынешней ситуации. Представители Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.