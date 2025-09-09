По словам парламентария, дело по его иску пока не заведено

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о том, что направил в Верховный суд Украины иск с требованием к кабинету министров раскрыть секретные приложения к соглашению с США о недрах.

"Направил в Верховный суд исковое требование, суть которого - обязать кабмин раскрыть секретные приложения к договору о минералах между Украиной и США", - написал он в Telegram-канале. Дубинский отметил, что дело по его иску в суде пока не открыто.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. Многие СМИ и депутаты Рады, проанализировав его положения, высказали недовольство условиями сделки, отметив, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, при этом он не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Владимира Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее парламент 8 мая ратифицировал соглашение с США, 12 мая Зеленский утвердил ратификацию.

После подписания соглашения с США в рамках сделки также был создан двусторонний инвестиционный фонд, в который Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках.