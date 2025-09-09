Кулеба заявил, что был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи"

Экс-министр иностранных дел Украины сообщил, что новый указ Владимира Зеленского направлен против него и "еще нескольких, как он"

РИМ, 9 сентября. /ТАСС/. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что на фоне нового закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны он был вынужден бежать из Киева, "как вор в ночи". Об этом он рассказал по телефону из Кракова корреспонденту газеты Corriere della Sera.

"Никогда бы не подумал, что должен буду бежать из моей страны, как вор в ночи", - приводит его слова издание. При этом он полагает, что новый указ Владимира Зеленского направлен против него и "еще нескольких, как он".

По данным издания, Кулеба должен принять участие в конференции в Южной Корее. "Мой заработок зависит от заграничных поездок. В некоторых властных кругах царствует старая советская логика, согласно которой свободный гражданин за рубежом сразу становится заговорщиком против своего государства. Я же всегда в целом стараюсь защищать наше правительство", - приводит слова Кулебы издание. Он также допустил, что Зеленский разозлен допущенной бывшим министром критикой в его адрес.

Кулеба был отправлен в отставку в сентябре 2024 года. Он возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. После отставки выступает как эксперт по международной проблематике, а также стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.