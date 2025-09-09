По данным телеканала, Израиль ведет переговоры с Сирией по соглашению о мерах безопасности, однако "при необходимости прибегает к силе"

БЕЙРУТ, 9 сентября. /ТАСС/. Целью израильских авиаударов по Сирии были склады с ракетами и военным оборудованием турецкого производства, которые были предназначены для сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил телеканалу Al Hadath, вещающему из Дубая, источник в израильских силовых структурах.

По его сведениям, турецкие вооружения и техника, переданные сирийской стороне, находились на объекте сирийских ПВО под городом Хомс (165 км от Дамаска).

Как указал источник, Израиль ведет переговоры с Сирией по соглашению о мерах безопасности, однако "при необходимости прибегает к силе". Он утверждал, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа якобы находится "под внешним давлением" и пока не проявляет заинтересованности в "серьезных договоренностях" с Израилем.

"Мы будем наносить удары по любой цели в Сирии, где бы она ни находилась, если это представляет угрозу Израилю", - подчеркнул источник. При этом он отметил, что еврейское государство стремится избежать конфронтации с Турцией.

Истребители израильских ВВС атаковали в ночь на вторник несколько военных объектов, расположенных в окрестностях Хомса и Пальмиры, а также к северу от портового города Латакия. Один из авиаударов был нанесен по району расположения базы и училища сирийских ПВО в Маскане к югу от Хомса - административного центра одноименной провинции в центральной части Сирии. О последствиях воздушного рейда сведений не поступило.

МИД арабской республики решительно осудил израильские авианалеты на военные объекты в провинциях Латакия и Хомс, призвав Совет Безопасности ООН положить конец этим агрессивным действиям.