НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Члены правительства Непала в связи массовыми акциями протеста в стране эвакуируются на военных вертолетах в Международный аэропорт Катманду, который приостановил свою работу для гражданских рейсов. Об этом сообщил телеканал India Today.

По его данным, в операции задействованы не менее пяти вертолетов. В аэропорту размещены по меньшей мере 300 военнослужащих. По информации телеканала, возможна также эвакуация премьер-министра страны Шармы Оли. Сообщается, что их отвозят в безопасные места, находящиеся в ведении непальской армии.

Решение об эвакуации правительственных чиновников принято после того, как несколько резиденций политиков страны подверглись вандализму и поджогам. Речь идет в том числе о главной правительственной резиденции Бхайсепати, которую подожгли протестующие.