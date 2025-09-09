Сотрудники ТЦК требовали у мужчины документы для проверки, но он отказался их показывать и сбежал на частную территорию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Жители Луцка в Волынской области на западе Украины повредили автобус сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и заблокировали движение транспорта, чтобы помешать принудительной мобилизации. Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Как утверждает полиция, сотрудники военкомата требовали у мужчины документы для проверки, но он отказался их показывать и сбежал на частную территорию. "На месте собралась толпа людей, которые повредили служебное транспортное средство <…>, закрыли ворота и заблокировали выезд", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

Украинское издание "Страна" опубликовало видео инцидента. На кадрах видно, как полицейские уносят на руках мужчину, которого пытались мобилизовать. По информации издания, они затащили его в машину скорой помощи. При этом в полиции Волынской области не уточняют - доставили ли мобилизованного в военкомат.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В то же время все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.