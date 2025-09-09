Сотни российских туристов могут оставаться в Непале, где вспыхнули антиправительственные протесты. В стране закрыт аэропорт, россиянам рекомендуют не выходить на улицу. Некоторые из них рассказали ТАСС, как переносят внезапные беспорядки в столице

Обстановка на протестах в Непале стремительно накаляется. Участие в демонстрациях против запрета ряда мессенджеров и соцсетей, которые вскоре переросли в масштабные погромы, приняли тысячи человек, в основном молодежь и студенты. На данный момент сообщается более чем о 20 погибших и сотнях пострадавших. В результате протестов в отставку подали премьер-министр страны Шарма Оли и президент Рам Чандра Паудел. Протестующие заявили, что страна "перешла под их контроль", призвали формировать новое правительство и провести выборы.

Посольство России в Непале рекомендовало воздержаться от выхода на улицы Катманду, где наблюдается наиболее сложная обстановка. Информации о пострадавших россиянах у диппредставительства нет.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Непале на данный момент могут находиться не более 350–400 российских туристов, туры в страну пока никто не аннулировал.

"Видны столбы дыма на горизонте"

Россиянин Андрей Широбоков в этом году активно путешествует по Азии. Он уже побывал в Индии и на Шри-Ланке, а теперь добрался до Непала. Восстание местных жителей застало его в одном из самых крупных по численности населения городов страны — Лалитпуре. Как говорит сам Андрей, он находится всего в нескольких километрах от центра событий.

"Видны столбы дыма на горизонте с нескольких сторон, пару раз по улицам прошли протестующие с лозунгами, но мало, человек 20 максимум. В городе комендантский час, местные говорят, что на два дня. Все закрыто, кроме супермаркетов, на улице почти никого нет, все сегодня сидят по домам. Один раз пролетел вертолет", — рассказал россиянин ТАСС.

Хозяин отеля, где он проживает, попросил гостей не покидать его территории, выход за его пределы может быть опасен. Если кому-либо из постояльцев понадобится что-то, что нужно купить в городе, они могут попросить об этом менеджера, и необходимые товары им доставят.

"В отдалении слышны крики"

Алина Еремина приехала в Непал из Санкт-Петербурга. На данный момент она находится в популярном у туристов районе Катманду — Тамеле. По ее словам, происходящее не оказало на нее сильного влияния: она остается в квартире, хотя возможность выходить есть.

"В отдалении слышны крики протестующих. Но не думаю, что это опасно, если не лезть в самую гущу событий. Думаю, что есть вероятность, что через пару дней все уляжется, так как премьер-министр подал в отставку", — рассказала она ТАСС.

По ее словам, атмосфера в городе спокойная — паники нет, "за окном детишки играют и смеются".

На данный момент в связи с протестами аэропорт в Непале закрыт, но для Алины это пока не стало проблемой — возвращаться в Россию она планирует не скоро.

"Тут какие-то потрясения постоянно"

Павел Приходько работает гидом в Непале уже 13 лет. Туры, которые он будет проводить, начнутся через месяц. По его словам, туристы в профильных группах не паникуют и не отменяют запланированных поездок.

"Все едут, берут билеты, никто их не сдает. В горах совсем другая ситуация, правительство мало на нее может повлиять", — сказал он.

Сам он уверен, что волнения уже скоро утихнут. "Судя по опыту, все разрешится очень быстро, тут какие-то потрясения постоянно", — заключил он.

