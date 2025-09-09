Где конкретно производили атаку, не уточнили

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ и ШАБАК, используя ВВС, недавно осуществили целенаправленную атаку на высшее руководство террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении военных.

Куда конкретно были нанесены удары, не уточняется.

Армия Израиля отметила, что "перед нанесением удара были приняты меры по уменьшению ущерба гражданскому населению".