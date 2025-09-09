Целью было устранение представителей руководства радикального палестинского движения, отмечает израильская гостелерадиокомпания

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля уведомили США о планах нанести удар по Катару, утверждает израильская гостелерадиокомпания Kan.

В ее сообщении отмечается, что его целью было устранение представителей руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Kan не приводит других подробностей, но цитирует слова неназванного израильского чиновника, по версии которого серия взрывов в Катаре - это "возмездие руководству ХАМАС и высокопоставленным членам организации".

Кадры атаки на членов политбюро ХАМАС в Дохе © ТАСС/ Reuters/ Scopal

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Власти Катара возложили ответственность на Израиль, осудив эту атаку и указав на то, что она создала угрозу гражданскому населению. Израильская сторона официально факт нанесения ударов по катарской столице пока не подтверждает.