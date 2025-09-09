Додик: у Республики Сербской есть друзья в ключевых столицах

Президент республики встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым

БЕЛГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил о наличии у объединения друзей в ключевых мировых столицах после прошедшей в Москве встречи с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

"У Республики Сербской есть друзья в самых важных и динамичных точках мира. Встреча с Юрием Ушаковым, помощником президента Российской Федерации, подтверждает, что Республика Сербская не ждет, пока другие будут ей предлагать или навязывать решения - мы сами выбираем свое будущее", - написал политик в Х.