В небе над городом видны столбы дыма

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Опубликованы кадры взрывов в катарской столице Дохе, в небе над городом видны столбы дыма.

Серия громких взрывов прогремела в столице Катара во вторник днем. По данным телеканала Al Jazeera, нападению подверглась делегация палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. По его сведениям, высокопоставленные члены палестинской группировки подверглись атаке в тот момент, когда обсуждали предложение США по решению кризиса в Газе. По данным Al Hadath, в здании, который подвергся удару, были лидер ХАМАС в Газе, глава офиса движения за рубежом и еще три члена политбюро радикалов.

Представитель МИД Катара подтвердил, что Израиль атаковал членов политбюро ХАМАС в Дохе. В свою очередь израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что власти Израиля уведомили США о планах нанести удар по Катару. По ее данным, целью удара было устранение представителей руководства палестинского движения.