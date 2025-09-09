Дипмиссия также призвала следить за обновлениями информации

ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Дохе рекомендовало американским гражданам, которые проживают на территории Катара, оставаться в укрытиях. Заявление дипломатической миссии было опубликовано вскоре после того, как появились сообщения об израильском ударе по членам политбюро ХАМАС в катарской столице.

"Мы получили сообщения о ракетных ударах в Дохе. Посольство США ввело режим "остаться на месте" для своих сотрудников. Гражданам США настоятельно рекомендуется оставаться в укрытии и следить за обновлениями на официальных страницах посольства США в социальных сетях", - говорится в заявлении.