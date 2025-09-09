Основа для сделки существует, отметил постоянный представитель США при НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер утверждает, что Украина продемонстрировала готовность пойти на сделку и заморозить текущую линию фронта при условии получения гарантий безопасности. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу Fox Business.

"Украина доказала и продемонстрировала, что готова заключить сделку. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", - считает он.

"Я думаю, что основа для сделки существует и теперь нам просто нужно убедиться, что она состоится", - добавил постпред США при НАТО.

Между тем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС в интервью на полях ВЭФ, что оголтелый европейский милитаризм усложняет урегулирование ситуации на Украине.