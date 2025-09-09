Катар, где, предположительно, находились лидеры ХАМАС, в тексте канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху ни разу не упомянут

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Израиль самостоятельно инициировал и провел операцию против лидеров радикального палестинского движения ХАМАС и берет всю ответственность за нее на себя. Об этом говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Сегодняшняя операция против высшего руководства террористической организации ХАМАС была полностью израильской инициативой. Она начата Израилем, проведена Израилем, и за нее Израиль несет полную ответственность", - заявили в канцелярии.

Катар, где, предположительно, находились лидеры ХАМАС, в тексте ни разу не упомянут.