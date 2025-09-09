Есть необходимость в присутствии там европейских войск, указал постоянный представитель США при НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер выразил мнение, что требуемые Киевом гарантии безопасности могут обеспечить европейские войска.

"Я думаю, есть необходимость в присутствии там европейских войск, будь то миротворцы, инструкторы или в любой другой роли. Я думаю, это будет важно для предоставления этих гарантий безопасности, - сказал Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business. - <...> Именно эти гарантии безопасности позволят Владимиру Зеленскому заключить сделку, если он почувствует, что война не может продолжаться".

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в пятницу подчеркнул, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Российский лидер также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.