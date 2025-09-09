Армия Непала заявила об ответственности за безопасность в стране

Военные также призвали "всех, особенно молодежь, сыграть конструктивную роль в поддержании социальной гармонии, мира и национального единства в этих сложных обстоятельствах"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Армия Непала заявила, что берет на себя ответственность в области безопасности в стране в отсутствие политического руководства. Об этом говорится в заявлении непальских военных.

В документе, цитаты из которого приводит телеканал India Today, отмечается, что армия "полностью привержена выполнению своей конституционной обязанности по защите национальной независимости, суверенитета, географической целостности, национального единства и безопасности непальского народа".

Военные также призвали "всех, особенно молодежь, сыграть конструктивную роль в поддержании социальной гармонии, мира и национального единства в этих сложных обстоятельствах".