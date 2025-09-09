Минск осудил решение Праги объявить персоной нон грата сотрудника посольства

В белорусском дипведомстве назвали этот шаг необоснованным и политически мотивированным

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Белоруссия решительно осуждает решение Чехии объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства. Об этом заявили ТАСС в МИД Республики Беларусь.

"Беларусь решительно осуждает решение чешской стороны объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге", - говорится в сообщении. В дипведомстве назвали этот шаг необоснованным и политически мотивированным. Как подчеркнули в МИД, решение властей Чехии не способствует развитию конструктивного взаимодействия и нормализации двусторонних отношений.

"Республика Беларусь оставляет за собой право принять ответные меры в соответствии с принципом взаимности и защиты национальных интересов, а также призывает чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий", - отметили в министерстве.