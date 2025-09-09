Постпред Израиля: удар по Катару был нацелен на планировавших атаку 7 октября

Еврейское государство продолжит преследовать террористов, заявил Дани Данон

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по Дохе был нацелен на лидеров палестинского движения ХАМАС, которые принимали участие в подготовке атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.

С таким утверждением выступил израильский постпред при ООН Дани Данон.

"Точечный удар по Дохе был нацелен на высшее руководство ХАМАС, которое планировало бойню 7 октября и праздновало в тот момент, когда похищали наших граждан, - написал он в X. - Террористам не спрятаться, и мы продолжим повсюду их преследовать".