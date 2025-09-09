Протестующие заявили, что Непал перешел под их контроль, и выступили за формирование нового правительства и проведение выборов, сообщил телеканал India Today со ссылкой на заявление демонстрантов.
В столице и других городах Непала второй день продолжаются беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания некоторым государственных учреждений, в том числе парламента, верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате погибла жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала.
ТАСС собрал основное о ситуации в стране.
Нападения на чиновников
- Армия Непала эвакуировала президента Рама Чандру Паудела и подавшего в отставку премьер-министра Шарму Оли на вертолете.
- Жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала умерла после нападения на их резиденцию, протестующие заперли ее в доме и подожгли, сообщил портал Khabarhub.
- Заместитель премьер-министра, министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению, сообщил телеканал India Today.
- Протестующие избили главу МИД Арзу Рану Деуба и экс-премьера Шера Бахадура Деуба.
Поджоги и разрушения
- Участники антиправительственных акций протеста в Непале подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот, резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, а также резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лехака.
- Главный административный комплекс Непала, дворец Сингха Дурбар, где располагается правительство страны и многие министерства, подожгли, сообщил портал Khabarhub.
- Протестующие в Непале штурмуют тюрьмы на западе страны, в городе Дхангадхи сотни заключенных сбежали. Более 1,5 тысячи заключенных покинули тюрьму Накху в городе Лалитпур.
- Участники акций протеста нарушили работу серверов издания The Kathmandu Post, в результате чего они перестали работать, сообщило издание в соцсети Х.
- Протестующие в Непале подожгли здание авиакомпании Simrik Airlines, сообщил телеканал India Today.
- Как уточняет агентство Associated Press, протестующие также подожгли частную школу, которая принадлежит главе МИД.
- Протестующие подожгли международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве (юг центральной части Непала).
Отставки и формирование нового правительства
- Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке из-за гибели людей во время протестов.
- Премьер-министр Шарма Оли заявил, что уходит в отставку в связи с ЧС. Президент Непала Рам Чандра Паудел ее принял.
- Протестующие в Непале потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности премьер-министра.
- Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке.
- Начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел обратится к гражданам после масштабных протестов, из-за которых в отставку ушел премьер-министр, сообщил индийский телеканал Times Now.
- Участники демонстраций протеста объявили, что Непал перешел под их контроль, и выступили за формирование нового правительства и проведение выборов, сообщил телеканал India Today со ссылкой на заявление демонстрантов.
Протесты против запрета соцсетей
- 8 сентября у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z".
- Протесты прошли в столице и по меньшей мере еще в семи крупных городах страны, сообщил новостной портал Nepal News.
- Демонстранты выступили против объявленного 4 сентября решения правительства ограничить работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий Непала в установленный срок.
- В демонстрациях приняли участие тысячи человек, среди них были в основном молодежь и студенты.
- В настоящий момент известно о 22 погибших и более 500 получивших увечья.
- По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.
- Правительство Непала отменило запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов в Катманду и других городах республики, сообщил министр связи и информационных технологий Притхви Субба Гурунг.
- Во вторник 9 сентября у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались демонстранты, хотя запрет на работу соцсетей был снят.