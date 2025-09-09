Протестующие заявили, что Непал перешел под их контроль, и выступили за формирование нового правительства и проведение выборов, сообщил телеканал India Today со ссылкой на заявление демонстрантов.

В столице и других городах Непала второй день продолжаются беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания некоторым государственных учреждений, в том числе парламента, верховного суда, прокуратуры. Сообщается о нападениях на дома политиков и чиновников. В результате погибла жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала.

ТАСС собрал основное о ситуации в стране.

Нападения на чиновников

Армия Непала эвакуировала президента Рама Чандру Паудела и подавшего в отставку премьер-министра Шарму Оли на вертолете.

Жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала умерла после нападения на их резиденцию, протестующие заперли ее в доме и подожгли, сообщил портал Khabarhub.

Заместитель премьер-министра, министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению, сообщил телеканал India Today.

Протестующие избили главу МИД Арзу Рану Деуба и экс-премьера Шера Бахадура Деуба.

Поджоги и разрушения

Участники антиправительственных акций протеста в Непале подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот, резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, а также резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку главы МВД Рамеша Лехака.

Главный административный комплекс Непала, дворец Сингха Дурбар, где располагается правительство страны и многие министерства, подожгли, сообщил портал Khabarhub.

Протестующие в Непале штурмуют тюрьмы на западе страны, в городе Дхангадхи сотни заключенных сбежали. Более 1,5 тысячи заключенных покинули тюрьму Накху в городе Лалитпур.

Участники акций протеста нарушили работу серверов издания The Kathmandu Post, в результате чего они перестали работать, сообщило издание в соцсети Х.

Протестующие в Непале подожгли здание авиакомпании Simrik Airlines, сообщил телеканал India Today.

Как уточняет агентство Associated Press, протестующие также подожгли частную школу, которая принадлежит главе МИД.

Протестующие подожгли международный аэропорт имени Гаутамы Будды в Бхайрахаве (юг центральной части Непала).

Отставки и формирование нового правительства

Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке из-за гибели людей во время протестов.

Премьер-министр Шарма Оли заявил, что уходит в отставку в связи с ЧС. Президент Непала Рам Чандра Паудел ее принял.

Протестующие в Непале потребовали назначить мэра Катманду Балендру Шаха исполняющим обязанности премьер-министра.

Офис президента Непала опроверг информацию о его отставке.

Начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел обратится к гражданам после масштабных протестов, из-за которых в отставку ушел премьер-министр, сообщил индийский телеканал Times Now.

Протесты против запрета соцсетей