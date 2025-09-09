Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметил, что важно сохранить суверенитет Дохи

ТУНИС, 9 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия использует все свои возможности, чтобы поддержать Катар и меры, предпринимаемые им для защиты своей безопасности и сохранения суверенитета. Об этом заявил наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Наследный принц подтвердил, что королевство использует все свои возможности для поддержки своих братьев в Государстве Катар и мер, предпринимаемых им для защиты безопасности и сохранения своего суверенитета", - сообщило Saudi Press Agency.

Кронпринц осудил нападение Израиля, назвав это "грубым нарушением международных законов и норм".

9 сентября пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль несет ответственность за атаку на членов политбюро движения ХАМАС в Дохе. По его словам, Катар решительно осуждает нападение, которому подверглись жилые здания, где проживали несколько членов политбюро.