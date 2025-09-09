"Галей ЦАХАЛ": удары в Катаре нанесли 15 истребителей Израиля

Была атакована одна цель, уточнила армейская радиостанция

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сентября. /ТАСС/. Израильские ВВС задействовали 15 истребителей для нанесения ударов по руководителям радикального палестинского движения ХАМАС, предположительно, находившимся в Катаре. Об этом сообщила армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее информации, в общей сложности было сброшено 10 боеприпасов с промежутком в несколько секунд. Удару подверглась одна цель, отмечает радио.

Согласно данным "Галей ЦАХАЛ", операция готовилась несколько месяцев. В ходе ее выполнения самолеты осуществляли дозаправку в воздухе. После выполнения задания все они вернулись в Израиль.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Власти Катара возложили ответственность на Израиль, осудив эту атаку и указав на то, что она создала угрозу гражданскому населению.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что операция против лидеров ХАМАС была подготовлена и проведена исключительно по инициативе Израиля, который берет на себя всю полноту ответственности. Катар в заявлении канцелярии не упоминается.