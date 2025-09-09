Израильские военные "создают опасный прецедент" и являются "прямым посягательством на суверенитет Катара", указал Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Удар израильских военных по лидерам палестинского движения ХАМАС в Дохе подрывает переговоры о прекращении огня в секторе Газа и угрожает безопасности всего региона. В этом убежден президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Египет решительно осуждает израильскую агрессию в отношении Катара. Эта эскалация обесценивает все усилия, прилагаемые на международном уровне с целью прекращения огня в Газе, и угрожает стабильности и безопасности всего Ближнего Востока", - говорится в пресс-релизе, распространенном канцелярией ас-Сиси. Египетский лидер подчеркнул, что действия Израиля "создают опасный прецедент" и являются "прямым посягательством на суверенитет Катара".

Президент арабской республики также отметил, что его страна выражает "полную солидарность с катарским правительством и народом", и призвал мировое сообщество "принять немедленные меры для привлечения к ответственности всех виновных" в произошедшем.