ООН: удар Израиля по лидерам ХАМАС в Катаре подрывает мирные усилия по Газе

В УВКПЧ отметили, что "убийства и страдания продолжаются, только подливая масла в огонь во всем регионе"

ЖЕНЕВА, 9 сентября. /ТАСС/. Удар Израиля по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре подрывает мирные усилия по сектору Газа, подливая масла в огонь во всем регионе. Об этом говорится в заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"[Глава УВКПЧ] Фолькер Тюрк присоединяется к [генсеку ООН] Антониу Гутерришу в осуждении вопиющего нападения со стороны Израиля на Катар, страну, которая в настоящее время играет ключевую роль посредника в урегулировании конфликта в Газе", - сообщили в Х.

В УВКПЧ отметили, что подобное насилие "подрывает мирные усилия, а убийства и страдания продолжаются, только подливая масла в огонь во всем регионе". "Все стороны должны уважать международное право", - призвали в управлении.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила о точечном ударе по высшему руководству ХАМАС, но не уточнила, где именно он был нанесен. Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о серии взрывов в Дохе. Власти Катара возложили ответственность на Израиль, осудив эту атаку и указав на то, что она создала угрозу гражданскому населению. Позднее в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль самостоятельно инициировал и провел операцию против лидеров ХАМАС и берет всю ответственность за нее на себя.