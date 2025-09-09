CBS: Израиль уведомил США об ударе по лидерам ХАМАС в момент запуска ракет

Израильские военные не координировали действия с американской стороной, указала корреспондент телеканала Дженнифер Джейкобс

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля уведомили администрацию США о планах совершить атаку на переговорную группу радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре непосредственно во время запуска ракет. Об этом сообщила корреспондент американского телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"Израиль уведомил США непосредственно перед нанесением удара по лидерам ХАМАС в Дохе (Катар) - практически в момент запуска ракет. Израиль не координировал удар с американской стороной, но уведомил США прямо перед его нанесением", - написала она в X.

Пентагон не стал комментировать ТАСС эту информацию. "Этими вопросами занимается пресс-служба Белого дома. Мы вынуждены перенаправить вас к ним", - сообщил агентству представитель ведомства. Белый дом пока не ответил на соответствующий запрос ТАСС.