Дипломатические и прочие представительства не получали предварительных предупреждений

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Израиля не уведомляло дипломатические и другие представительства союзников США о предстоящей атаке на переговорную группу радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

"Союзники США в Дохе не получали предварительного предупреждения о нападении, заявил во вторник западный дипломат в столице Катара", - пишет издание.

Корреспондент американского телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщила, что власти Израиля уведомили администрацию США об ударе по руководству ХАМАС в Дохе непосредственно во время запуска ракет. Пентагон не стал комментировать ТАСС эту информацию, указав, что этими вопросами занимается пресс-служба американского президента. Белый дом пока не ответил на соответствующий запрос агентства.