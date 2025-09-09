Американский президент Дональд Трамп заверил эмира и премьера Катара Тамима бен Хамада Аль Тани и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, что подобное на территории их страны больше не повторится

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Израиля по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС в столице Катара не способствует достижению целей еврейского государства и США. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое прилагает огромные усилия и смело берет на себя риски, чтобы помочь нам достичь мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки", - сказала она, добавив, что после удара президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Президент также поговорил с эмиром и премьер-министром Катара [Тамимом бен Хамадом Аль Тани и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани] и поблагодарил их за поддержку и дружбу с нашей страной. Он заверил их, что подобное на их территории больше не повторится", - подчеркнула Ливитт.

Она не дала прямого ответа на вопрос о том, уведомлял ли Израиль США накануне ударов, указав, что информацию глава государства получил от американских военных. "Вооруженные силы уведомили Белый дом и президента США. Это все, что я могу сказать", - указала Ливитт. Пресс-секретарь Белого дома выразила сожаление, что эта операция Израиля произошла на территории Катара, но добавила, что "ликвидация ХАМАС, который наживается на страданиях жителей Газы, является достойной целью".

Соединенные Штаты заранее проинформировали Катар о планах Израиля по нанесению удара с воздуха по руководству ХАМАС в Дохе, заявила она.

"Президент [США Дональд] Трамп немедленно поручил [своему] спецпосланнику [по миротворческим миссиям Стивену] Уиткоффу проинформировать катарцев о готовившейся атаке, что он и сделал", - сказала официальный представитель американского лидера.