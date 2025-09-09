BFMTV: новый премьер Франции вступит в должность 10 сентября в 13:00 мск

После вступления Себастьена Лекорню в должность остальные министры из уходящего правительства продолжат исполнять обязанности до тех пор, пока он не представит президенту Эмманюэлю Макрону новый состав кабмина и тот не одобрит его

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Церемония передачи полномочий новому премьер-министру Франции Себастьену Лекорню запланирована на 12:00 по местному времени (13:00 мск) 10 сентября. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Она состоится в резиденции главы правительства - Матиньонском дворце. Однако даже после вступления Лекорню в должность остальные министры из уходящего правительства продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока он не представит президенту Эмманюэлю Макрону новый состав кабмина и тот не одобрит его.

Ранее французский премьер-министр Франсуа Байру подал Макрону прошение об отставке после того, как 8 сентября проиграл голосование о доверии в Национальном собрании (нижней палате парламента). В ходе состоявшихся слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Представители оппозиции в ответ раскритиковали премьера, заявив, что к нынешней ситуации привела политика Макрона и последовательно сменявших друг друга правительств.

9 сентября Байру подал в отставку. В тот же день Елисейский дворец объявил о назначении на его место Лекорню. Новый глава правительства является членом партии "Ренессанс", основанной Макроном в период президентской кампании 2017 года. Он занимал различные должности в кабмине страны с 2017 года. В 2020 году был назначен министром заморских территорий. С мая 2022 года занимал должность министра Вооруженных сил Франции.