Президент США отметил, что считает Катар сильным союзником и другом и очень недоволен тем, куда нанесли удар

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп после удара Израиля по членам политбюро радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе заявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением с Катаром в сфере обороны.

"Я считаю Катар сильным союзником и другом США и очень не рад тому, куда был нанесен удар", - написал он 10 сентября в соцсети Truth Social. "Я считаю, что этот прискорбный случай может стать возможностью для достижения мира", - полагает Трамп.

По словам американского лидера, он заверил руководство Катара в том, что "подобное никогда не повторится на их земле". "Я поручил госсекретарю Марко Рубио завершить работу над соглашением с Катаром в сфере обороны", - добавил Трамп.

10 сентября в Дохе произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности и с участием ВВС нанесли удары по представителям ХАМАС. Советник премьера Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В ведомстве подчеркнули, что ситуация в Дохе остается безопасной. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов переговорной делегации движения, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.