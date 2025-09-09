Ожидается, что основными темами речи главы ЕК станут противостояние России, милитаризация Евросоюза и поддержка Украины

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступит 10 сентября на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным обращением о положении дел в Евросоюзе.

Основные тезисы ее речи уже известны на основании отдельных публикаций документов Еврокомиссии, распространенных в преддверии этого выступления, которое Еврокомиссия считает одним из главных политических событий в Брюсселе в сентябре. Они также озвучены в публикациях нескольких европейских СМИ, включая агентства Reuters и Bloomberg, газеты Politico, Financial Times и другие со ссылкой на источники.

Основные параметры ее речи известны заранее - это призывы противостоять России, поддерживать Украину, форсированными темпами проводить милитаризацию ЕС, делая особый упор на цифровые технологии и системы, основанные на искусственном интеллекте. Фон дер Ляйен также выступит в поддержку продолжения зеленого перехода, однако, как утверждают источники, этой теме будет уделено меньшее значение, чем в прошлые годы, поскольку она больше не является основным идеологическим проектом Еврокомиссии.

Отдельно фон дер Ляйен подробно остановится на отношениях с США, будет защищать торговую сделку с Вашингтоном, по которой ЕС согласился платить односторонние пошлины в 15%. Речь не обойдется без призывов к атлантическому единству против "союза Китая и России", которые глава Еврокомиссии называет не иначе как союз автократий.

Она также вновь озвучит призывы усилить санкции против России, в частности, как можно быстрее принять их 19-й пакет, желательно во взаимодействии с США.

Декларация новой комиссии

Обращение главы Еврокомиссии станет первым после смены состава Еврокомиссии осенью 2024 года.

Разница между первым и вторым составами комиссии фон дер Ляйен - разительная. Если в составе первой комиссии были крупные политические фигуры, имевшие в Европе самостоятельный вес, то состав второй комиссии существенно омоложен, и наиболее яркие личности заменены на малоизвестных или не имеющих заметного самостоятельного влияния политиков. Европейские эксперты отмечают, что такая перемена значительно укрепила личную власть фон дер Ляйен в Брюсселе и фактически исключила возможности конфликтов внутри Еврокомиссии, как это было, например в прошлом составе между фон дер Ляйен и французским еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка промышленников Тьерри Бретоном.

Кроме того, в состав новой Еврокомиссии была впервые в истории введена должность еврокомиссара по обороне, что исключило любые сомнения о будущих приоритетах фон дер Ляйен на втором сроке - в 2025-2029 годах. Сам факт, что этот пост был отдан выходцу из Литвы Андрюсу Кубилюсу, а внешнеполитическое досье - эстонке Кае Каллас, которые отличаются крайне жесткой антироссийской позицией, изначально не оставлял сомнений, против кого будет направлена внешнеполитическая деятельность второй комиссии фон дер Ляйен.

Теперь она подведет итог своей работы за год и обозначит планы на 2026 год.

Европу объединяет страх

В материале, опубликованном в преддверии программной речи фон дер Ляйен, агентство Bloomberg привело цитату из интервью экс-премьера Италии Марио Монти, что "объединяющим элементом Европы стал страх". "Ощущение необходимости срочных действий вызвано инстинктом выживания [европейских лидеров]", - отмечает Монти, подчеркивая, что страх европейской элиты "скоро трансформируется в чувство гордости", благодаря будущим европейским достижениям, к которым Европу должна привести глава Еврокомиссии.

Bloomberg, в свою очередь, подчеркивает, что Европа оказалась в сложном положении, когда, с одной стороны, ей якобы угрожает Россия, а с другой - есть риск распада отношений с США, на сохранение которых были направлены основные усилия Еврокомиссии в течение последнего года.