Другие европейские лидеры делают ставку на "коалицию" с той же целью, считает шеф-редактор швейцарского журнала Роджер Кеппель

ЖЕНЕВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры делают ставку на "коалицию желающих" в надежде удержаться у власти на фоне внутриполитических проблем. Такое мнение выразил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

По его словам, идея создания "коалиции желающих" должна "вызывать серьезную озабоченность" в Европе, поскольку она "на самом деле является тайной стратегией продления войны и, возможно, даже ее эскалации". Кеппель указывает, что эту идею, помимо Макрона, продвигают именно те политики, которые "находятся в затруднительном положении у себя дома". По мнению журналиста, такие лица заинтересованы посредством подобных инициатив "отвлечь внимание от бедственного положения" или "увековечить себя" как государственного деятеля в другой сфере политической жизни.

Таким образом, эта стратегия стран и правительств ЕС "не только продлевает войну, но и, конечно, может помочь продлить срок" нахождения у власти соответствующих лидеров государств. "Это, так сказать, структура стимулов, которая у нас есть. Это не заговор, это просто интересы, которые можно наблюдать", - пояснил журналист.

На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 4 сентября Макрон заявил, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума 5 сентября подчеркнул, что силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Российский лидер также отметил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.