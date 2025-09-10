Французы используют мессенджер для забастовок и протестов против политики властей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сооснователь Telegram Павел Дуров гордится, что французы используют мессенджер для забастовок и протестов против политики властей Франции.

"Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики [президента Франции Эмманюэля] Макрона. После 8 лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей - и теперь наносят ответный удар", - написал Дуров в Х.

10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

Как отмечала радиостанция France Info, у движения нет определенного лидера, и инициатива исходит от самых разных локальных активистов, которые могут быть как из числа крайне левых, так и крайне правых. Среди них есть также бывшие участники протестов движения "Желтые жилеты". Они предлагают самые разные варианты протеста - от забастовок и манифестаций до полной самоизоляции дома без посещения культурных мероприятий и магазинов. Также имеют место призывы к отказу от банковских карт и переходу на наличные или же к акциям гражданского неповиновения.

В МВД Франции ожидают участие в различных акциях по всей стране до 100 тыс. человек. В связи с угрозой возникновения беспорядков на улицах французских городов будут задействованы 80 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что дал четкие указания сотрудникам правоохранительных органов жестко пресекать любые беспорядки и "задерживать по максимуму".