Действия Соединенных Штатов нарушают международное право и принципы Устава ООН, подчеркнул министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 10 сентября. /ТАСС/. Враждебные действия и угрозы Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы нарушают международное право и принципы Устава ООН. Об этом говорится в заявлении Группы друзей в защиту Устава ООН, которое разместил в своем Telegram-канале во вторник министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто.

В тексте выражается "глубокая озабоченность эскалацией враждебных действий и угроз со стороны правительства Соединенных Штатов Америки в отношении Боливарианской Республики Венесуэла, которые представляют собой грубое нарушение международного права, целей и принципов, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций".

Группа друзей в защиту Устава ООН решительно осуждает введение односторонних санкций и "в строгом соответствии с международным правом требует немедленного и безоговорочного снятия всех односторонних принудительных мер, введенных против Венесуэлы". Участники группы указали на необходимость сохранения так называемой зоны мира в Латинской Америке, провозглашенной в 2014 году Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), а также призвали использовать диалог и дипломатию для урегулирования разногласий между государствами.

Группа друзей в защиту Устава ООН создана в июле 2021 года по инициативе Венесуэлы при активном участии России. В настоящее время в ее состав входят Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Никарагуа, Палестина, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.