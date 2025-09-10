Защита Лизы Кук настаивает, что президент США "не обладает полномочиями" отстранять ее от должности

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд столичного американского округа Колумбия временно отменил решение президента США Дональда Трампа об увольнении Лизы Кук с поста члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка). Постановление было опубликовано 9 сентября в электронной базе суда.

Как следует из документа, судья Джия Кобб, рассматривающая это дело, удовлетворила ходатайство Кук. Согласно решению судьи, Кук как минимум до завершения данного разбирательства нельзя сместить с ее поста на тех основаниях, которые Трамп ранее привел в качестве причины ее увольнения. Вместе с тем Кобб пока не вынесла окончательное решение о том, обладает ли американский лидер необходимыми полномочиями для этого шага.

Трамп 25 августа заявил, что освободил Кук от занимаемой должности. По его словам, причина этого в том, что надзорный орган обвинил ее в мошенничестве при получении ипотечного кредита. Американский лидер подчеркнул, что это решение вступает в силу незамедлительно. Кук в ответ заверила, что не намерена уходить в отставку и продолжит исполнять свои обязанности. Она также оспорила решение Трампа в суде.

Защита Кук настаивает на том, что Трамп "не обладает полномочиями" отстранять ее от должности. "Его попытка уволить ее, основанная лишь на рекомендательном письме (надзорного органа - прим. ТАСС), не имеет под собой никаких фактических или юридических оснований", - отмечал адвокат Кук Эбби Лоуэлл.

На сайте ФРС указано, что Кук по-прежнему является членом Совета управляющих. Представители американского центробанка ранее уведомили суд, что не занимают какую-либо сторону в этом деле. Они также заверили, что подчинятся окончательному решению суда по этому делу.

ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом. Согласно оценкам профильных СМИ, исход текущего судебного разбирательства может иметь характер прецедента, поскольку продемонстрирует границы полномочий президента США в том, что касается отстранения от должности членов Совета управляющих ФРС. Вашингтонская администрация может оспорить решение Кобб в апелляционном суде.

Критика Трампа в отношении ФРС

Трамп в течение нескольких месяцев подвергает жесткой критике ФРС и ее председателя Джерома Пауэлла в связи с тем, что центробанк не снижает базовую процентную ставку. Президент утверждает, что регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

30 июля регулятор по итогам заседания сохранил базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.