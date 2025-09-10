По словам источника газеты, стороны согласились, что освобождение гражданки РФ "избавит Ирак от втягивания в конфликт в регионе"

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Иракская шиитская группировка "Катаиб Хезболлах" решила освободить гражданку России и Израиля Елизавету Цурков, поскольку опасалась возможных силовых мер со стороны еврейского государства. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The Washington Post.

Как заявил ранее в тот же день президент США Дональд Трамп, Цурков была освобождена группировкой "Катаиб Хезболлах" и находится в американском посольстве в Ираке.

Издание приводит высказывания одного из иракских должностных лиц. Как он отметил, в "Катаиб Хезболлах" "были убеждены, что ее руководители стали бы мишенями для Израиля", который мог пойти на их физическое устранение. По словам источника, "поэтому они в итоге уступили" и освободили Цурков. "Обе стороны согласились, что ее освобождение избавит Ирак от втягивания в конфликт в регионе", - добавил он.

В публикации также приводятся слова другого источника. Согласно его информации, "условия освобождения Цурков включали в себя шаги в направлении вывода американских сил из Ирака". "Силы США начали постепенный выход из страны в соответствии с планом, о котором Пентагон объявил в прошлом году", - констатируется в публикации.

Цурков была похищена в Ираке в 2023 году. 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что Цурков удерживается группировкой "Катаиб Хезболлах". В аппарате главы правительства добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. Как проинформировала израильская гостелерадиокомпания Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также по деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских формирований.

В июле 2023 года саудовский телеканал Al Hadath сообщил о расследовании иракской стороной дела о похищении Цурков. Отмечалось, что, с точки зрения Багдада, это дело связано с вопросами национальной безопасности Ирака.