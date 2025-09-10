Сейчас президент страны представляет "лишь небольшую часть французского населения, меньше 20 процентов", отметил Пьер де Голль

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правление во Франции президента Эмманюэля Макрона привело государство к неудачам в экономике и области безопасности, а также к разрушению суверенитета страны. Об этом заявил ТАСС Пьер де Голль - внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля.

"Правление Макрона пока что привело только к поражениям Франции. Это касается и экономической сферы, и социальной сферы, и сферы безопасности. И вот сейчас, как вы знаете, во французском правительстве разразился кризис", - обратил внимание Пьер де Голль.

По его словам, сейчас Макрон представляет "всего лишь небольшую часть французского населения, меньше 20 процентов". "К сожалению, он спровоцировал политический кризис, который по-прежнему остается, который никуда не девается. Он пользуется преимуществами конституции Пятой Республики, которая наделяет большими полномочиями президента. Эта та конституция, которую задумывал мой дед, и, как известно, мой дед подал в отставку, когда он оказался в меньшинстве, это произошло в 1969-м. Но, к сожалению, у президента Макрона мало общего с генералом де Голлем. Потому что он [Макрон] разрушил и национальное чувство, и суверенитет моей страны", - добавил Пьер де Голль.

8 сентября большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего из-за быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году. Позже правительство Франции официально подтвердило, что Байру передал Макрону прошение об отставке.