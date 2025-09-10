В подобных случаях "нужно всегда смотреть, кому это выгодно", отметил чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Убийство экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия является следствием политики постмайданного украинского режима. Такое мнение ТАСС выразил боец MMA, заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский.

"Насчет Парубия. В таких случаях нужно всегда смотреть, кому это выгодно. Это следствие [политики] террористического режима Украины. Это следствие майданного и постмайданного периода - постмайданной политики, которое переросло в террористический режим", - поделился Рындовский.

Спортсмен покинул Украину после того, как в 2022 стал целью украинских силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт с Россией.

Парубий был застрелен 30 августа во Львове. С февраля по август 2014 года он занимал должность секретаря Совбеза Украины, с апреля 2016 по август 2019 года был спикером Верховной рады. Активно участвовал в госперевороте на Украине в 2014 году. По данным иностранных экспертов, руководил снайперами, стрелявшими в людей на "майдане". Кроме того, его обвиняли в причастности к трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.