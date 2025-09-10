В связи с инцидентом польский премьер созвал экстренное заседание кабмина

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Польский премьер Дональд Туск проинформировал генсека НАТО Марка Рютте об уничтожении ночью нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны.

"Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, которые мы приняли в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте", - написал Туск в X.

В связи с инцидентом польский премьер созвал экстренное заседание кабмина, запланированное на 08:00 по местному времени (09:00 мск). Кроме того, президент республики Кароль Навроцкий проведет срочное совещание в Совете национальной безопасности с участием премьера.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушные границы страны. Идет поиск сбитых объектов. Воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена, остается закрытым.