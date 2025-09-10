Кроме того, активисты призвали к реструктуризации системы образования, здравоохранения, правосудия, безопасности и связи

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Представители молодежного движения Gen-Z, активисты которого стали одними из основных участников протестов в Непале, призвали к проведению масштабных политических реформ, в том числе включающих изменение конституции страны. Об этом говорится в их заявлении, содержание которого приводит телеканал India Today.

Согласно документу, основные требования включают "немедленный роспуск" Палаты представителей Непала (нижняя палата двухпалатного парламента республики), "внесение поправок в конституцию или [ее] переписывание" с учетом мнения гражданского общества, а также проведение выборов после промежуточного периода.

Кроме того, активисты призвали к реструктуризации системы образования, здравоохранения, правосудия, безопасности и связи, а также к проведению расследования и последующей национализации "незаконно приобретенной собственности за последние 30 лет".

В Катманду и других городах Непала ранее произошли беспорядки после антиправительственных протестов. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку.