Газета отмечает, что в стратегии американского президента по прекращению конфликта стало, в частности, гораздо меньше требований к израильской стороне

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Нерешительность и бессистемный подход президента США Дональда Трампа к ситуации с попыткой завершить конфликт в секторе Газа предоставили Израилю полную свободу действий. С такой оценкой выступила газета The New York Times, комментируя осуществленные еврейским государством удары по столице Катара.

"Этот эпизод лишь подчеркнул бессистемный подход Трампа к войне в секторе Газа, являющейся одним из многочисленных конфликтов, которым он стремится положить конец. После победы на [президентских] выборах Трамп заявил [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху, что хочет, чтобы война в Газе закончилась до его возвращения в Белый дом, но с момента вступления в должность в стратегии Трампа [по прекращению конфликта] стало гораздо меньше требований, появились срывы сроков [выполнения этих требований], расплывчатые угрозы и противоречивые заявления относительно того, как Израиль должен достичь своих целей по устранению угрозы от ХАМАС", - считает издание.

The New York Times полагает, что именно такие действия главы американской администрации "в значительной степени дали Нетаньяху свободу действий для продолжения войны". Газета добавила, что выбранные Израилем способы ведения боевых действий уже вызвали возмущение мировой общественности, в том числе из-за "звучащих заявлений о геноциде и катастрофической гуманитарной катастрофы [в секторе Газа]".

9 сентября в Дохе прогремела серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК) и с участием ВВС нанесли удары по членам руководства радикального палестинского движения ХАМАС. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров группировки в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.