Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о необходимости принятия такого решения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига просит задействовать силы ПВО соседних стран НАТО для прикрытия западных областей страны.

"Необходимо принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе тех, которые приближаются к границам НАТО", - приводятся его слова в сообщении на сайте МИД Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах ночью во Львовской, Волынской, Винницкой, Житомирской областях.