Телеканал напоминает, что с 1 сентября нидерландские истребители подключили к миссиям НАТО в регионе

ГААГА, 10 сентября. /ТАСС/. Нидерландские истребители F-35 приняли участие в операции НАТО по "защите воздушного пространства" восточноевропейской территории альянса. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, нидерландские самолеты "внесли вклад в обеспечение безопасности в небе над Польшей", поучаствовав в операции по уничтожению нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Телеканал напоминает, что с 1 сентября нидерландские F-35 подключены к миссиям НАТО в регионе.

В Москве неоднократно указывали, что под предлогом "защиты союзников" Североатлантический альянс наращивает военное присутствие у границ РФ, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на восточном фланге НАТО.