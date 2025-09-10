Глава дипслужбы ЕС без доказательств приписала вину за инцидент России

БРЮССЕЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сочла намеренным проникновение БПЛА минувшей ночью в польское воздушное пространство.

Она назвала в X произошедшие инциденты "самым серьезным [с начала украинского конфликта] нарушением европейского воздушного пространства" и, не приведя доказательств, приписала его России. "Есть свидетельства, что оно было намеренным, а не случайным", - утверждала Каллас.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. Идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было принято решение закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена. К настоящему моменту воздушное пространство над международным аэропортом имени Фредерика Шопена в Варшаве открыто.