Экс-посол США: удар ЦАХАЛ по лидерам ХАМАС поставил под угрозу жизни заложников

Дэн Шапиро также отметил, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточного внимания теме освобождения заложников

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Нанесенный ВС Израиля удар по находившемуся в Катаре руководству радикального палестинского движения ХАМАС может поставить под серьезную угрозу жизни находящихся в руках организации израильских заложников, захваченных в ходе атак 7 октября 2023 года. Об этом заявил бывший посол США в Израиле (2011-2017) Дэн Шапиро.

"[Я не испытываю] никакого сочувствия лидерам ХАМАС, они получили по заслугам. Но возникают обоснованные вопросы о методе, месте и времени. Больше всего вызывает опасение то, что это может поставить под угрозу жизни заложников. Существует огромный риск", - написал Шапиро в X.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не уделяет достаточного внимания теме освобождения заложников. По его мнению, американский лидер упустил много возможностей по достижению прогресса по этому вопросу. "Его недавние комментарии звучали так, будто он вычеркнул вопрос о заложниках. В то же время Армия обороны Израиля предупреждала премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху], что и операция в секторе Газа может стоить жизни заложникам, но Трамп дал на нее добро", - добавил Шапиро.

Бывший посол также рассказал, комментируя удары, что госсекретарь США в администрации Джо Байдена Энтони Блинкен во время своей поездки в Катар в октябре 2023 года договорился с руководством эмирата о том, что лидеры ХАМАС с течением времени должны быть высланы с территории страны, однако переговоры с Дохой затянулись, что стало ошибкой американской стороны. "Во время своей первой поездки на Ближний Восток после [атаки ХАМАС на Израиль] 7 октября [2023 года] госсекретарь Блинкен сказал катарцам, что нам нужна их помощь в освобождении [израильских] заложников, но наступит момент, когда США потребуют высылки [руководства] ХАМАС. Они согласились. Но переговоры затянулись, и этот день так и не наступил. Думаю, это было ошибкой", - указал он.

Политический офис ХАМАС функционирует в Катаре с 2012 года, когда руководство движения было вынуждено покинуть свою штаб-квартиру в Дамаске из-за гражданской войны в Сирии. Катар предоставил лидерам ХАМАС политическое убежище, став площадкой для представительства движения за рубежом.

9 сентября в катарской столице произошла серия взрывов. Вскоре после этого пресс-служба израильской армии сообщила, что военные при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК) и с участием ВВС нанесли удары по членам руководства ХАМАС. Советник премьер-министра Катара и официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что ответственность за атаку несет Израиль. По данным МВД эмирата, в результате удара погиб сотрудник сил безопасности, еще несколько человек получили ранения. В свою очередь ХАМАС опроверг сообщения СМИ о гибели членов своей переговорной делегации, признав, что жертвами нападения стали шесть человек, включая сына одного из лидеров движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи, а также сотрудника катарских сил безопасности.