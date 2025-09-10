В МИД КНР заявили, что действия Тель-Авива "могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности"

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Китай решительно осуждает удары Израиля по Дохе, рассматривает их в качестве нарушения суверенитета и нацбезопасности Катара. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай решительно осуждает вчерашние удары по Дохе, столице Катара, а также [выступает] против нарушения Израилем территориального суверенитета и национальной безопасности Катара", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что действия Тель-Авива "могут привести к дальнейшей эскалации региональной напряженности".