Аналитики отмечают, что в этом же направлении работают постоянные призывы к президенту США Дональду Трампу усилить санкции против России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Европейские партнеры Киева и американские "ястребы" пытаются обнулить итоги встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске и "вернуть Трампа на путь войны с РФ". Такое мнение выразили аналитики украинского издания "Страна", комментируя заявления польских властей об инциденте с БПЛА.

Эксперты издания отмечают, что украинские власти и западная "партия войны" считают для себя главной угрозой претворение в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на Аляске Путиным и Трампом, и пытаются не допустить дальнейшего развития событий в этом ключе. "Задача - побудить Трампа перейти к фронтальному противостоянию с РФ и обнулить его "аляскинские" договоренности с Путиным", - считают они.

Аналитики отмечают, что в этом же направлении работают постоянные призывы к Трампу усилить санкции против России или поддержать инициативу отправки европейских войск на Украину в качестве одной из "гарантий безопасности". Поэтому, считают они, "партия войны", вероятно, попытается использовать сегодняшний инцидент в Польше для решения своей важнейшей на данный момент задачи - вернуть Трампа на "тропу войны" с РФ.

Рано утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. В настоящее время идет поиск сбитых объектов. В связи с инцидентом было принято решение закрыть воздушное пространство над частью страны, в том числе над варшавским аэропортом имени Фредерика Шопена.

Саммит на Аляске

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. Общение продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву.

Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.